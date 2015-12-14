Александр Генис:"Мы, конечно, крепко выпили, и Довлатов шёл по 42–й улице. А 42–я улица тогда была пристанищем порока: проститутки, сутенёры, а, главное, торговцы наркотиками. Все были увешаны золотом.Один подходит: бритый, страшный. Довлатов тогда–то по–английски не говорил, да и мы кое–как. И уж тем более на том языке, на котором обратился бритый к Довлатову. Что–то он ему сказал угрожающее, а Довлатов шёл и рассказывал нам про Фолкнера, — это было главное дело его жизни, рассказывать нам про Фолкнера. И он, не останавливаясь, поцеловал его в бритый череп. Тот посинел от ужаса и стал улыбаться тоже..."