На постаменте памятника Николаю I есть четыре барельефа. На том, что расположен с западной стороны, изображен царь, стоящий в открытой карете посреди людского моря. Слева на заднем фоне виднеется храм. Это Спас-на-Сенной. Что же вынудило императора приехать на задворки столицы, да еще и речь толкать? Вынудил холерный бунт.
Встаньте. Прыгните на 360 градусов. Еще раз. И еще 30 раза. Скорее всего, уже на пятом обороте у вас закружится голова, а на десятом вы попросту рухните на землю. Ну или с трудом будете держаться на ногах. А балеринам приходится держаться на одной ноге и вертеться вокруг собственной оси, как заведенный волчок. Это называется фуэте. Первой российской балериной, которая смогла выполнить 32 фуэте стала Матильда Кшесинская.
Массмедиа изучила личную жизнь Малечки (так ее именовали родители и ухажеры) вдоль и поперек, при этом забраковав ее как танцовщицу. «Не обладая выдающимися балетными данными, она сумела стать первой звездой императорской сцены». Это фраза из документального фильма, показанного по ОРТ. Между тем Владимир Теляковский, глава Дирекции императорских театров, в глазах которого художник Коровин прочел «внимание и ум», так отозвался об артистке: «М. Кшесинская прекрасно танцевала и была также бесспорно выдающаяся русская балерина».( Collapse )
Порой читаешь про иного архитектора и думаешь: «Какая ж все-таки свинья». Ну, например, автор Нового Эрмитажа Лео фон Кленце предлагал снести соседнее здание Малого Эрмитажа Валлена-Деламота, чтоб организовать площадь, с которой новое здание лучше бы смотрелось. Николай I утихомирил прусского зодчего. Но вот другого зодчего, претендовавшего на неофициальное звание «главный разрушитель и главный строитель столицы СССР» утихомирить было сложно.
Машина для жизни
Жил был в Швейцарии Шарль Эдуар Жаннере-Гри. Он был сын часовщика, но в историю вошел как пионер модернизма (основатель, апологет, ярчайший представитель, терминология зависит от степени восхищения критика). Мир знает Эдуарда по псевдониму Лё Корбюзье. Если ныне мы воспринимаем «хрущевки» как атавизм советской эпохи, то в первой трети прошлого века подобные здания были настоящим прорывом – железобетонные параллелепипеды без каких либо украшательств. Они были в первую очередь функциональны. И Корбюзье был одним из первых, кто начал не только проповедовать данный функционализм, но и претворять его в жизнь. «Дом – это машина для жизни», таков был его постулат. Я ни в коей мере не хочу умолять достоинств Корбюзье, как новатора-архитектора. Многие его профессиональные находки действительно были уместны. Но за фасадом иногда проступает самодурство, цинизм и откровенно наплевательское отношение к человеческой личности. И об этом, увы, искусствоведы предпочитают помалкивать, ибо Корбюзье – это икона современной архитектуры. Приведем пару примеров, один из которых напрямую связан с Россией. ( Collapse )
Александр Генис: "Мы, конечно, крепко выпили, и Довлатов шёл по 42–й улице. А 42–я улица тогда была пристанищем порока: проститутки, сутенёры, а, главное, торговцы наркотиками. Все были увешаны золотом. Один подходит: бритый, страшный. Довлатов тогда–то по–английски не говорил, да и мы кое–как. И уж тем более на том языке, на котором обратился бритый к Довлатову. Что–то он ему сказал угрожающее, а Довлатов шёл и рассказывал нам про Фолкнера, — это было главное дело его жизни, рассказывать нам про Фолкнера. И он, не останавливаясь, поцеловал его в бритый череп. Тот посинел от ужаса и стал улыбаться тоже..."